Посол России заявил, что диалог между Москвой и Берном не прерывался

Сергей Гармонин при этом отметил, что уровень этого диалога несколько снизился

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Диалог между Россией и Швейцарией не прерывался, хотя его уровень несколько снизился. Об этом заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в интервью газете Le Temps, опубликованном в четверг. Полный текст интервью ТАСС предоставила пресс-служба посольства.

Отвечая на вопрос о том, как бы он оценил контакты с Федеральным департаментом иностранных дел (ФДИД) Швейцарии и властями страны в целом, Гармонин сказал: "Наш диалог не прерывался, хотя по вполне понятным причинам и не по нашей инициативе его уровень несколько снизился". "Ценим профессионализм швейцарских коллег из ФДИД и других министерств и ведомств и сохраняем с ними постоянный контакт по представляющим взаимный интерес вопросам как в Берне, так и в Москве", - подчеркнул он.

Оценивая состояние экономических отношений между Россией и Швейцарией, посол отметил, что в целом "показатели двусторонней торговли пострадали пока в меньшей степени", чем торговля РФ с Евросоюзом. "В то же время вынуждены констатировать, что перенятие Берном санкционных пакетов ЕС поставило многие российские фирмы, работающие на швейцарском рынке, на грань выживания", - продолжил Гармонин. При этом он указал, что "большинство [представителей] швейцарского бизнеса, как крупного, так и среднего, сохраняет присутствие на российском рынке". Посол назвал "опрометчивыми" решения Берна о "перенятии незаконных санкционных режимов" в отношении России. Это, по его словам, "кардинально изменило ситуацию".

На вопрос о том, опасаются ли в России конфискации замороженных в Швейцарии активов, Гармонин ответил: "Страшно должно быть тем, кто собирается нарушить собственный закон. Уже не один раз официально заявляли и подчеркивали, что конфискацию считаем воровством".

Швейцарский журналист поинтересовался, как в Москве оценивают отказ Берна выдать разрешение на реэкспорт швейцарского вооружения на Украину. "Внимательно отслеживаем ведущуюся в местных общественно-политических кругах дискуссию о возможности реэкспорта третьими странами закупленного ранее вооружения швейцарского производства на Украину, - сказал российский посол. - Знаем, что руководство конфедерации испытывает нарастающее давление со стороны западных стран". В Москве выражают надежду, что Берн "проявит политическую дальновидность и не пойдет на поводу у сил, стремящихся к большей эскалации конфликта", заявил дипломат.

Гармонин подчеркнул, что будущее двусторонних отношений "целиком зависит от дальновидности швейцарских политиков и их умения во имя национальных интересов подняться над внешним давлением и развивать сотрудничество" с Россией "на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе". "Со своей стороны остаемся к этому готовы", - резюмировал он.