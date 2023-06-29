Слуцкий предложил переименовать должность главы внешнеполитической службы ЕС Борреля

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что главу внешнеполитической службы Евросоюза теперь следует называть "Верховным представителем ЕС по реализации политики русофобии и поддержке войны"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля следует теперь называть "Верховным представителем ЕС по реализации политики русофобии и поддержке войны". Так лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал в четверг заявление Борреля о возможном превращении Европейского фонда мира в Оборонный фонд Украины.

"Следуя этой логике, должность самого Борреля стоит переименовать из "Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности" в "Верховного представителя ЕС по реализации политики русофобии и поддержке войны", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

По его словам, коллективному Западу не нужен мир на Украине, "Вашингтон и его европейские сателлиты готовы воевать до "последнего украинца", бросая в топку конфликта все новые и новые жертвы". "Лишь бы ослабить Россию и добиться в конечном итоге распада и расчленения нашей страны. Вот истинные цели. Поэтому, по словам Борреля, Украина "должна продолжать воевать", а "помощь" ей необходимо удвоить", - добавил Слуцкий.

Страны ЕС с февраля 2022 года уже перевели из Европейского фонда мира €3,5 млрд в виде семи траншей по 500 млн на поставки оружия Украине. Помимо этого, ЕС выделил €1 млрд на поставки Украине свыше 1 млн снарядов из имеющихся запасов и €1 млрд на финансирование военной промышленности ЕС и доведение выпуска боеприпасов для артиллерии и систем ПВО до 1 млн в год.

27 июня главы МИД стран - членов ЕС утвердили дополнительное финансирование Еврофонда мира на €3,5 млрд, однако не смогли утвердить восьмой транш военной помощи Украине, поскольку его заблокировала Венгрия.