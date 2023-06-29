МИД РФ подчеркнул необходимость немедленных шагов по прекращению столкновений в Судане

В российском дипведомстве сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем председателя Суверенного совета Судана Маликом Агаром уделили основное внимание развитию ситуации в Судане

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем председателя Суверенного совета Судана Маликом Агаром подчеркнул настоятельную необходимость принятия мер для прекращения боевых действий в республике.

"С российской стороны была выражена глубокая обеспокоенность военно-политическим кризисом в Судане и его опасными последствиями для этой страны и всего региона, подчеркнута настоятельная необходимость принятия незамедлительных шагов в целях прекращения боевых действий", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

В российском дипведомстве отметили, что стороны уделили основное внимание развитию ситуации в Судане, где продолжается вооруженное противостояние между подразделениями регулярной армии и силами быстрого реагирования. "Была подтверждена также принципиальная позиция России в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Судана и недопустимости внешнего вмешательства в суданские внутренние дела", - добавили в МИД РФ.

Как отмечается в сообщении, Агар также передал устное послание председателя Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана на имя президента РФ Владимира Путина.

Среди прочего, на встрече были рассмотрены практические вопросы укрепления "традиционно дружественных российско-суданских связей", включая поддержание регулярного политического диалога и координацию подходов в ООН и других международных структурах, а также наращивание взаимовыгодного сотрудничества в сфере разработки и добычи минеральных ресурсов, сельского хозяйства и энергетики.