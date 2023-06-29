Посол РФ заявил, что разведка Швейцарии пугает граждан шпионской угрозой со стороны России

Сергей Гармонин назвал полной нелепостью утверждения Службы разведки Конфедерации, заявившей в своем недавнем докладе, что "как минимум треть" сотрудников диппредставительств РФ в стране, "весьма вероятно", работает на российские спецслужбы

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин назвал полной нелепостью утверждения Службы разведки Конфедерации (SRC), заявившей в своем недавнем докладе, что "как минимум треть" сотрудников диппредставительств РФ в стране, "весьма вероятно", работает на российские спецслужбы. В интервью газете Le Temps, опубликованном в четверг, он напомнил, что разведка Швейцарии не в первый раз пугает сограждан шпионской угрозой со стороны России. Полный текст интервью ТАСС предоставила пресс-служба посольства РФ.

"Считаем сказанное в докладе полной нелепостью и оставим ее на совести авторов, которые к тому же далеко не в первый раз пугают швейцарцев пресловутой "шпионской угрозой" со стороны России", - сказал Гармонин.

"Сотрудники российских дипломатических представительств в Берне и Женеве занимаются исключительно дипломатической работой, - подчеркнул посол. - Более того, их общая численность с учетом многостороннего статуса женевской площадки находится на уровне других великих держав".

В опубликованном 26 июня докладе SRC "Безопасность Швейцарии - 2023" утверждалось, что для страны опасность шпионажа "по-прежнему исходит от государственных структур, в частности служб разведки России и Китая". В швейцарской спецслужбе считают "весьма вероятным", что примерно из 220 работников российских дипломатических представительств в Швейцарии "как минимум треть работает также на российские службы разведки". Авторы доклада также утверждают, что "в масштабах Европы Швейцария входит в число государств, где размещено больше всего членов российских разведывательных служб под дипломатическим прикрытием".

Не входящая в ЕС Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. В этот список включена и Швейцарская Конфедерация.