29 июня, 15:48,
обновлено 29 июня, 15:59

МИД РФ решительно отвергает потакание религиозным радикалам со стороны Стокгольма

В ведомстве заявили, что мировое сообщество обязано совместно противодействовать позорным нарушениям прав верующих

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия решительно отвергает провокационные акты исламофобии и потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ об акции сожжения Корана в Швеции.

"Решительно отвергаем подобное потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма. Уже в который раз был допущен провокационный акт исламофобии, прикрываемый рассуждениями о пресловутой "свободе слова" и "демократии". Грош цена такой "демократии", если на деле она ведет к произволу и вседозволенности", - указали на в МИД РФ.

Также в МИД РФ заявили, что мировое сообщество обязано совместно противодействовать позорным нарушениям прав верующих. 

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