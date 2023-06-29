МИД РФ решительно отвергает потакание религиозным радикалам со стороны Стокгольма

В ведомстве заявили, что мировое сообщество обязано совместно противодействовать позорным нарушениям прав верующих

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия решительно отвергает провокационные акты исламофобии и потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ об акции сожжения Корана в Швеции.

"Решительно отвергаем подобное потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма. Уже в который раз был допущен провокационный акт исламофобии, прикрываемый рассуждениями о пресловутой "свободе слова" и "демократии". Грош цена такой "демократии", если на деле она ведет к произволу и вседозволенности", - указали на в МИД РФ.

Также в МИД РФ заявили, что мировое сообщество обязано совместно противодействовать позорным нарушениям прав верующих.