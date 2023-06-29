Небензя: ООН получила для нуждающихся 20% от того, сколько Запад потратил на оружие Киеву

По словам постпреда России при всемирной организации, как только речь заходит о Сирии, Йемене или африканских странах, то денег у западных страны "либо нет, либо выделяются они крайне неохотно и малыми порциями"

ООН, 29 июня. /ТАСС/. ООН получила для помощи нуждающимся во всем мире в этом году лишь пятую часть от того, сколько США и их союзники уже потратили на оружие Украине. На это обратил в четверг внимание постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Двуличной выглядит щедрость западных доноров в отношении спровоцированного ими же кризиса на Украине. Как только речь заходит о Сирии, Йемене, африканских странах, то денег у наших западных коллег либо нет, либо выделяются они крайне неохотно и малыми порциями", - отметил Небензя.

"Зато на Украину только на оружие США и их союзники уже потратили столько же, сколько запросило Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ - прим. ТАСС) в 2023 году для оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся во всем мире - порядка $55 млрд, - сказал дипломат. - Из этой суммы, кстати, на сегодняшний день УКГВ получено только 20%. Представьте себе, скольким людям в мире можно было бы помочь, если бы западные доноры этого действительно захотели".

"Но нет, им важнее тратить деньги на оружие, в результате чего обогащаются их же оружейные компании, - указал постпред РФ. - Общая же сумма финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине, по данным Нацбанка этой страны, только в 2022 году превысила $120 млрд. Что называется, почувствуйте западные приоритеты".