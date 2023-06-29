Документы на участие в выборах губернатора Смоленской области подал шестой кандидат

Выдвижение проходило в регионе с 10 по 29 июня

ТАСС, 29 июня. Избирательная комиссия Смоленской области в четверг завершила прием документов от потенциальных участников выборов губернатора Смоленской области, шестым кандидатом стал выдвинутый региональным отделением партии "Родина" Игорь Ясинский, сообщили в облизбиркоме.

"Избирательная комиссия Смоленской области приняла документы для выдвижения кандидата на должность губернатора Смоленской области, выдвинутого избирательным объединением региональное отделение всероссийской политической партии "Родина" в Смоленской области, Ясинского Игоря Константиновича", - говорится в сообщении.

Выдвижение кандидатов на должность губернатора Смоленской области осуществлялось в период с 10 по 29 июня.

В избирком региона для участия в выборах губернатора 20 июня подали документы Михаил Ковалев (ЛДПР) и Роман Шклавец ("Коммунисты России"), 23 июня - кандидат от регионального отделения партии КПРФ Андрей Максимов, 26 июня - врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Дмитрий Васильев.

17 марта 2023 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначил врио руководителя региона Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства России. В июне депутаты Смоленской областной думы на внеочередном заседании проголосовали за назначение досрочных выборов губернатора региона на 10 сентября.