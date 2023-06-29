Небензя усомнился в желании Запада продлить трансграничную помощь в САР ради сирийцев

Постоянный представитель России при ООН предположил, что западные страны собираются принять соответствующую резолюцию для укрывшихся в Идлибе террористов

ООН, 29 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя усомнился, что Запад хочет продлить механизм трансграничной помощи в Сирии ради самих сирийцев. Об этом он сказал, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Возникает естественный вопрос: ради кого мы, собственно, собираемся принимать новую резолюцию о механизме трансграничной помощи? Непохоже, что [Запад собирается делать это] ради сирийцев. Скорее, ради укрывшихся в Идлибе террористов, - сказал Небензя. - Считаем, что пришло время нашим западным коллегам изменить этот лицемерный подход, если мы действительно думаем о населении Сирии и сирийских беженцах".

Российская сторона призывает неформальных кураторов сирийского гуманитарного досье в СБ ООН в работе над проектом резолюции "во главу угла поставить истинные интересы многострадального сирийского народа, проживающего на территориях под контролем международно признанного правительства Сирии, а не увлекаться политизацией гуманитарных вопросов и "играть в поддавки" с ООН и террористами в Идлибе".

По словам постпреда РФ, у террористов в Идлибе с февраля этого года "наладилось плотное и, как мы можем судить, взаимовыгодное сотрудничество с заместителем регионального гуманитарного координатора ООН по Сирии и по совместительству гражданином Великобритании Дэвидом Карденом".

Совет Безопасности ООН 9 января принял резолюцию о продлении до 10 июля срока действия механизма трансграничной помощи в Сирии. Решение СБ ООН сохраняло в рабочем состоянии единственный пункт пропуска трансграничной помощи "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции. В отличие от предыдущих документов, касающихся механизма помощи, текст не содержал положения о продлении функционирования коридора после истечения полугодового срока еще на шесть месяцев при принятии соответствующей резолюции.