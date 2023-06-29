Постпред РФ заявил, что на сессии ЮНЕСКО по США решается вопрос репутации организации

Ринат Аляутдинов отметил, что Вашингтон призывает к нарушению норм и "выторговывает себе привилегированные условия"

ПАРИЖ, 29 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Голосование на внеочередной сессии Исполнительного комитета ЮНЕСКО в Париже будет решать вопрос не только об условиях возвращения США в состав организации, но и о репутации этого органа ООН. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

"Значение текущей сессии выходит за рамки обсуждения финансовых аспектов возвращения США. На кону репутация ЮНЕСКО, - заявил он. - Недопустимо предоставление отдельной стране "привилегированного режима" в ЮНЕСКО, тем более еще к ней не присоединившейся. Исключений из общих для всех правил быть не должно!"

Глава российского постпредства отметил, что Вашингтон призывает к нарушению норм и "выторговывает себе привилегированные условия" на фоне несовместимых с уставом заявлений о возвращении в организацию с целью противодействия Китаю. Комментируя предложение вернуть США в ЮНЕСКО с имеющимся долгом на общих основаниях по "обстоятельствам, не зависящим" от США, Аляутдинов заметил, что оно не выдерживает критики. "Если американские законы не зависят от Конгресса, то кто навязывает их американскому народу?" - сказал он, подчеркнув, что долг должен быть погашен в разумные сроки.

"Были бы готовы приветствовать возвращение США в ЮНЕСКО в строгом соответствии с уставом и правилами процедуры организации. Процедура восстановления членства США не должна реализовываться в духе "исключительности" и "порядка, основанного на правилах". Однако сессия проходит в атмосфере искусственно созданной "чрезвычайщины" и с нарушением правил процедуры", - заявил представитель РФ в ходе заседания.

Начало дебатов

Внеочередная сессия Исполкома ЮНЕСКО по вопросу возвращения США в состав организации открылась в Париже в четверг. Соединенные Штаты, которые были среди основателей ЮНЕСКО, не платят взносов в ее бюджет с 2011 года, а в 2018 году официально покинули ее ряды. Размер задолженности превысил $600 млн. В начале лета Госдепартамент направил в ЮНЕСКО свой план по возвращению страны в ее состав.

Как уточнили в постпредстве РФ, план, предложенный Вашингтоном, подразумевает выплату остатка за 2023 год, а также добровольного взноса на осуществление программ организации. Кроме того, они пообещали обратиться в Конгресс для согласования поэтапного погашения долга. В то же время, как подчеркивают российские дипломаты, страна обязана сразу погасить долг таким образом, чтобы остаток не превышал финансовые обязательства за два года. Тогда страна сможет получить право голоса в основных органах.

Портал Axios, сообщивший об американском плане возвращения в организацию, полагает, что таким образом президент США Джо Байден пытается противостоять растущему, по его мнению, влиянию КНР на ЮНЕСКО. Фактически США, констатируют многие аналитики, хотят выторговать себе преференциальный режим в организации.