МИД РФ: выступления делегаций США и их союзников подтвердили правильность выхода из ДОВСЕ

В ведомстве отметили, что именно Запад подорвал некогда конструктивную основу для сотрудничества по контролю над обычными вооружениями в Европе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Антироссийские выступления делегаций США и их союзников на конференции по вопросам выхода РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подтвердили правильность соответствующего решения Москвы. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам участии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в этой конференции.

"Выступления делегаций США и их сателлитов, пронизанные антироссийской риторикой, лишь подтвердили правильность принятого Россией решения о выходе из договора. Это произойдет 7 ноября 2023 года", - отметили в министерстве.

"Российской стороной были акцентированы причины, сделавшие невозможным дальнейшее участие в договоре и побудившие ее в соответствии с пунктом 2 статьи XIX выйти из ДОВСЕ. Подчеркнут необратимый характер этого решения, облеченного в форму федерального закона. Отмечено, что именно Запад своими двойными стандартами, пренебрежением к международному праву и собственным обязательствам подорвал некогда конструктивную основу для сотрудничества в области контроля над обычными вооружениями в Европе", - указали в ведомстве.