РФ выразила надежду на содействие США участию членов АТЭС в заседаниях на их территории

В МИД России отметили, что в текущих геополитических условиях на фоне кризисных явлений в мировой экономике форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества становится "одним из востребованных механизмов диверсификации российских связей, освоения новых рынков, формирования Большого евразийского партнерства"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Вашингтон выполнит обязательства по обеспечению равноправного участия всех членов форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в заседаниях на территории США. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам заседания межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам участия РФ в АТЭС.

"Рассмотрен комплекс практических вопросов, связанных с председательством США в АТЭС. Российские представители на форуме выразили надежду, что Вашингтон добросовестно выполнит все взятые им обязательства в плане содействия равноправному и полноценному участию всех членов в заседаниях на территории США, уважения принципа консенсуса при согласовании документов на взаимовыгодной основе", - указали в четверг в МИД РФ.

В российском дипведомстве отметили, что в текущих геополитических условиях на фоне кризисных явлений в мировой экономике АТЭС становится "одним из востребованных механизмов диверсификации российских связей, освоения новых рынков, формирования Большого евразийского партнерства".

Участники мероприятия подчеркнули, что работа этого форума носит "традиционно деполитизированный характер", который позволяет его членам "обеспечивать непрерывный диалог по насущным вопросам и препятствовать навязыванию блоковых инициатив, наподобие американской концепции индо-тихоокеанского сотрудничества".

В ходе встречи стороны также обсудили российские приоритеты деятельности в АТЭС с учетом задач активизации сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах экономики и бизнеса РФ. "По общему мнению, АТЭС выступает перспективной площадкой для продвижения крупных российских инициатив в сферах торговли, транспорта и энергетики, а также в инновационных областях, связанных с ИКТ, низкоуглеродным развитием, наукой и образованием", - отмечается в сообщении МИД РФ.