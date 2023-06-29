Посольство РФ потребовало у Британии раскрыть информацию о состоянии Скрипалей

В диппредставительстве возложили ответственность на Лондон за их нынешнее положение

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании продолжают скрывать информацию о состоянии Сергея и Юлии Скрипалей, их судьба остается неизвестной. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении посольства РФ в Лондоне.

"По-прежнему ничего не известно о судьбе двух россиян - Сергея и Юлии Скрипалей. С последнего публичного появления Юлии прошло больше пяти лет. Короткое обращение на камеру [от 2018 года], явно переведенное с английского, вызывает много вопросов. Мы не забываем о наших соотечественниках. Продолжаем, как и пять лет назад, требовать от британских властей возможности убедиться в их благополучии. Лондон несет все полноту ответственности за их нынешнее положение", - сказано в сообщении.