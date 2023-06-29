"Гражданская сила" и Партия пенсионеров назвали кандидатов в нижегородские губернаторы

Выборы пройдут в сентябре

ТАСС, 29 июня. Региональные отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и партии "Гражданская сила" в Нижегородской области выдвинули кандидатов на пост губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Региональным отделением политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области - о выдвижении Александра Владимировича Быкова. Нижегородским региональным отделением общественной организации всероссийская политическая партия "Гражданская сила" - о выдвижении Ильи Валерьевича Померанцева", - говорится в сообщении облизбиркома.

Руководитель регионального отделения партии "Гражданская сила" Померанцев сообщил ТАСС, что сейчас готовится пакет документов для подачи в избирком. "У нас [программа] пока в разработке, мы собираем команду экспертов, формируем повестку", - сказал он.

Ранее ЛДПР выдвинула для участия в выборах главу фракции в областном парламенте Владислава Атмахова. При этом лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил, что партия не будет выдвигать своего кандидата на пост губернатора, так как поддерживает действующего главу региона. Региональное отделение "Единой России" в понедельник выдвинуло действующего главу региона Глеба Никитина.

Никитина назначили врио главы региона в 2017 году, в 2018 году вступил в должность, срок полномочий истекает в 2023 году.

Депутаты заксобрания Нижегородской области в начале июня назначили проведение выборов губернатора на 10 сентября. Голосование, по данным регионального избиркома, продлится три дня.