Руководитель филиала Ольга Гонтарева проинформировала, что менее чем за месяц работы приняли более 1 тыс. заявителей

ЛУГАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил филиал фонда "Защитники Отечества" в Луганске. Об этом в четверг сообщил в Telegram-канале врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"С первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Луганске, открывшийся 31 мая по указу президента Владимира Путина. В ходе беседы руководитель филиала Ольга Гонтарева проинформировала, что менее чем за месяц работы филиалом принято более 1 тыс. заявителей, его социальные координаторы уже работают в 11 городах и районах республики, а сам фонд продолжает наращивать свою деятельность", - написал Пасечник.

В ходе рабочей поездки первый замглавы Администрации президента и врио главы региона также проинспектировали ход строительства молодежного центра "Росмолодежь" в Луганске. "Работают споро: когда приезжали в апреле здесь был только голый каркас, а сегодня строители уже завершают внутреннюю отделку", - отметил Пасечник. Он добавил, что в центре будет расположен, в частности, мультимедийный исторический парк "Россия - Моя история".

Фонд "Защитники Отечества" был создан президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля этого года. Организация занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года и семьям погибших военнослужащих. Отделения фонда открылись в России 1 июня.