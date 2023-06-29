Рябков назвал "последней каплей" в принятии решения по ДОВСЕ вступление Финляндии в НАТО

Замглавы МИД РФ отметил, что ей также стала процедура приема в альянс Швеции

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вступление Финляндии в НАТО и процедура приема в альянс Швеции стали "последней каплей", сделавшей неизбежным выход РФ из ДОВСЕ. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции государств - участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Текст выступления размещен на сайте российского дипведомства.

"Недавнее присоединение к НАТО Финляндии, не являющейся государством - участником ДОВСЕ, но при этом граничащей с входящей в район применения Договора частью территории Российской Федерации, перспектива размещения в Финляндии обычных вооруженных сил третьих государств, равно как и продолжающиеся процедуры приема в альянс Швеции, также не являющейся государством - участником ДОВСЕ, существенным образом нарушают стабильный баланс обычных вооруженных сил на севере Европы", - указал Рябков. Он добавил, что эти шаги стали "последней каплей", сделавшей неизбежным выход РФ из договора.

Россия выйдет из ДОВСЕ, даже "если Дунай повернет свои воды вспять", заявил Рябков, подчеркнув, что речь идет не о намерении, которое могло бы быть пересмотрено, а об уже принятом и воплощенном в законе решении страны.

"Россия выйдет из ДОВСЕ в 00 часов 7 ноября 2023 года, даже если Дунай повернет свои воды вспять. Предпринятые нами на законодательном уровне шаги существенно упрощают задачу участникам конференции. Мы не собираемся увещевать наших оппонентов, которые давно и прочно заняли свою неверную позицию. Рассчитываем, что и они не станут тратить время и силы на ритуальные заклинания и бессмысленные призывы в наш адрес", - указал замминистра.

С юридической точки зрения РФ после выхода из ДОВСЕ станет свободна от обязательств по нему навсегда, с практической точки мало что изменится, отметил Рябков. "Теперь несколько слов о последствиях выхода России из ДОВСЕ. С практической стороны мало что изменится, поскольку действие договора уже было нами приостановлено - и это приостановление сохранится вплоть до 7 ноября, - сказал он. - С юридической же - теперь Россия будет свободна от всех связанных с ДОВСЕ обязательств не на временной, а на постоянной основе, то есть навсегда".