Рябков возложил ответственность на США за возможное прекращение действия ДОВСЕ

Замглавы МИД РФ указал на наличие предпосылок к этому

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вина за возможное прекращение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) ляжет на США и их союзников. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции государств - участников ДОВСЕ. Текст выступления размещен на сайте российского дипведомства.

"Если ДОВСЕ в дальнейшем прекратит свое действие, а предпосылки для этого есть, коль скоро даже заседания совместной консультативной группы не собирались с марта прошлого года, то вся вина за такой исход также ляжет на США и их союзников", - сказал Рябков в своем заключительном выступлении на конференции.

"Повторю, у стран Запада было более чем достаточно времени, чтобы проявить здравый смысл, но они предпочли идти по пути конфронтации с Россией, что нашло, среди прочего, отражение в стратегической концепции Североатлантического альянса", - заявил Рябков.

"В какой-то момент мы поняли, что адаптированный ДОВСЕ Вашингтону просто не нужен, главным для США было и остается выдавливание России из регионов, где у нее были и остаются неоспоримые интересы. Осознав, что достичь этих целей не удастся, они фактически "похоронили" соглашение об адаптации", - указал Рябков.