Замглавы комитета Совфеда вручил награды соотечественникам в Бразилии

Андрей Климов заявил, что "таких людей надо поддерживать"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов вручил соотечественникам в Бразилии правительственные награды. Об этом парламентарий сообщил в четверг в беседе с ТАСС.

"С радостью исполнил эту приятную обязанность. Таких людей нужно поддерживать", - сказал сенатор, отметив заслуги и вклад выходцев из России и их потомков в сохранении русской культуры, бережное отношение к истории исторической родины. "В нашем комитете мы видим их работу", - добавил он.

Почетный знак соотечественника получила Тамара Герс Димитров, основательница и руководитель культурного сообщества "Группа "Волга", занимающегося сохранением и популяризацией в Бразилии русского фольклора. Его хоровой и танцевальный коллективы регулярно участвуют в международных фестивалях, занимая призовые места.

Помимо нее, почетные грамоты правительственной комиссии за личный вклад в продвижение позитивного образа России за рубежом получили члены совета Организации молодых соотечественников в Бразилии Сержио Лесса и Пауло Маседо, а Матеуш Гусев и председатель совета Данило Кожемякин - грамоты за распространение российского культурного и духовного наследия и за вклад в консолидацию российской диаспоры. замглавы молодежного совета Борис Заболоцкий, Сюзана Лещински и председатель координационного совета молодых соотечественников Вера Герс удостоились дипломов комиссии за продвижение позитивного образа России, развитие и сохранение русской культуры, воспитание молодого поколения соотечественников.

Вместе с Климовым награды им вручал Генеральный консул России в Сан-Паулу Владимир Токмаков.