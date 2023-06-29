29 июня, 19:46

Россия исключает вероятность оплаты счетов по консультативной группе ДОВСЕ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова оплатить часть расходов, связанных с проведением конференции государств - участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия исключает вероятность оплаты счетов, выставленных после 11 марта 2015 года по работе Совместной консультативной группы Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции государств - участников ДОВСЕ. Текст выступления размещен на сайте российского дипведомства.

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"Окончательно закрывается и долгая история с оплатой государствами-участниками расходов, связанных с деятельностью совместной консультативной группы (СКГ). Если раньше кто-то теоретически мог рассчитывать на то, что в случае возобновления Россией действия ДОВСЕ она оплатит все счета, выставлявшиеся ей после 11 марта 2015 года, то теперь такая вероятность исключена даже в теории, - сказал замминистра. - Добавлю, что Россия готова оплатить свою часть расходов, связанных с проведением нынешней конференции, но лишь в случае выставления отдельного счета, а не включения их в очередную квартальную сводку расходов СКГ". 

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РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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