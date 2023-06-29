Гатилов заявил, что Россия стремится к развитию равноправного диалога со странами Африки

Постоянный представитель РФ при штаб-квартире ООН в Женеве заявил, что Россию связывают со странами Африканского континента "прочные узы, которые были выкованы в неизменной поддержке Советским Союзом деколонизации, суверенитета и независимости африканских народов"

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия стремится развивать со странами Африки равноправный и взаимоуважительный диалог. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он выступил на дипломатическом приеме в российской миссии, посвященном саммиту и экономическому форуму Россия - Африка, который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Россию связывают со странами Африканского континента "прочные узы, которые были выкованы в неизменной поддержке Советским Союзом деколонизации, суверенитета и независимости африканских народов", сказал Гатилов. "Наша страна стремится к развитию равноправного, взаимоуважительного диалога с учетом интересов Российской Федерации и африканских государств на основе многостороннего мироустройства, в сердцевине которого находится Устав ООН", - отметил глава дипмиссии. Москва выступает "против пересмотра общепризнанных принципов и норм международного права, а также против практики односторонних ограничений в целях политического и экономического шантажа".

Как подчеркнул Гатилов, сегодня на мировой политической арене на смену биполярной системе международных отношений приходят новые мощные игроки, в том числе страны Африки. "В этом контексте мы ценим возрастающую политическую роль африканских государств и Африканского союза в оказании посреднической помощи в урегулировании кризиса в Украине", - сказал дипломат.

Гатилов обратил внимание на многочисленные вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Африка. Среди них - "западная репрессивная практика, которая превратилась в нечто, известное как "неоколониализм". "США и их союзники слишком упрямы, чтобы отказаться от своего глобального господства на основе "набора правил", применимых ко всем, кроме них самих, - констатировал дипломат. - Поэтому "коллективный Запад" продолжает эксплуатировать африканские страны для получения корпоративной прибыли, уговаривать и наставлять их в том, как строить собственное будущее. Не говоря уже о попытках обелить ужасы колониальной эпохи, которая является синонимом расизма, работорговли и геноцида". "С нашей точки зрения, все это является частью усилий, направленных на то, чтобы свести роль Африки к "ресурсной колонии", обеспечивающей гарантированный доступ к сырью в обмен на ограниченный доступ к определенным "благам" западной цивилизации", - заключил постпред РФ.

Первый саммит и экономический форум Россия - Африка прошел в 2019 году в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".