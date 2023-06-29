Беглов не видит оснований для преследования в Петербурге подконтрольных Пригожину структур

Речь об изъятии объектов собственности основателя ЧВК "Вагнер" также не идет, отметил губернатор города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не видит основания для преследования в городе структур, подконтрольных предпринимателю, основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, и изъятия объектов его собственности. Об этом Беглов сказал в четверг в эфире телеканала "78", отвечая на вопрос ведущего, будут ли эти структуры "каким-то образом изъяты, может быть, выдворены из города".

"Почему они должны быть изъяты? Собственник есть собственник, мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконно, пусть разбираются правоохранительные органы", - ответил Беглов.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что у всех есть возможность выбора. "То, что касается "Вагнера". Бойцы - они патриоты, проливали кровь, гибли, их семьи ждали. У них есть выбор. Как сказал президент, либо они возвращаются к мирной жизни, к своим семьям, и мы будем их обеспечивать всем социальным пакетом, либо они заключают контракт с Министерством обороны, и мы будем тоже обеспечивать как город их полным пакетом. Ну а те, кто уйдет в Республику Беларусь, - это их право, бизнес есть бизнес, это бизнес-структура, хотя военная, но тем не менее", - добавил губернатор.

При этом Беглов подтвердил факт старого конфликта с "грязным бизнесом". "Конфликт был. Между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства. Раньше им это удавалось. И там, куда "заходил" этот грязный бизнес, городу приходилось несладко", - сказал он.