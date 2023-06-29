Небензя назвал вопросом времени поражение Украины

Постоянный представитель России при ООН заявил, что западные вооружения не изменят баланс сил в ходе конфликта

ООН, 29 июня. /ТАСС/. Баланс сил в ходе конфликта на Украине никакие западные вооружения не изменят, поражение Киева - лишь вопрос времени. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на созванном РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме западных поставок оружия Киеву.

"Баланс сил никакие поставки вооружений не изменят, и большинство независимых военных экспертов уже открыто признают, что поражение киевского режима - это лишь вопрос времени. И вопрос количества жертв Вооруженных сил Украины, которые будут совершенно напрасно за это время принесены", - сказал он.

"Собственных вооружений у Украины не осталось, зато пока еще остались украинцы, которых, как стадо, гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления ВСУ, называемого украинцами не иначе как "запорожская мясорубка". Мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет, - отметил дипломат. - Но и это чрезвычайно печально, мест на украинских кладбищах уже не хватает".

"Они [западные страны] всячески вооружают эту страну в безумном расчете на то, что она сумеет победить Россию. Поставляемая западная техника сгорает, украинской и другой, старой советской техники у киевского режима и его спонсоров уже почти не осталось", - сказал он.

По словам Небензи, угрозы, которые несут в себе поставки западными странами вооружений киевским властям, продолжают множиться. "Угрозы, порождаемые поставками западного вооружения на Украину, продолжают нарастать и множиться на фоне непрекращающихся попыток наших бывших партнеров в очередной раз переложить на Россию всю ответственность за происходящее на Украине, - сказал он. - Страны Запада упорно пытаются заставить международное сообщество забыть, что кризис на Украине, как и поставки западных вооружений Киеву, начались задолго до специальной военной операции. Сегодня благодаря откровениям целого ряда высокопоставленных политиков того времени мы знаем, что планомерная "накачка" Украины оружием и ее подготовка к войне с Россией все эти годы велась "за ширмой" Минских соглашений, выполнять которые, несмотря на то, что они закреплены соответствующими резолюциями Совета Безопасности, ни западные страны, ни сам Киев не собирались".

Небензя отметил, что "западные кураторы киевского режима пытаются представить дело таким образом, что вооружать Украину они начали лишь с началом специальной военной операции для отражения "российской агрессии". "Эта схема за полтора года превратилась в нечто вроде частной военной компании "Украина": натовцы поставляют оружие, в основном утилизируя свои старые запасы, финансируют "под шумок" свои военные корпорации, получающие баснословную прибыль, а воюют и десятками тысяч погибают на поле боя украинцы", - констатировал он.