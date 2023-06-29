РФ распространила в СБ ООН письмо о призыве Запада Украине не проводить диверсии на ЗАЭС

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что это является подтверждением отсутствия таких намерений у Москвы

ООН, 29 июня. /ТАСС/. Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН письмо с призывом к Западу не допустить диверсий Украины в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по российскому запросу заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме западных поставок оружия Киеву.

"Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся безумных инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет, и призывающее генерального секретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС", - сказал он.

Постпред РФ при ООН отметил, что провокационные обвинения киевских властей в отношении России по ЗАЭС представляют собой не что иное, как отвлекающий маневр для подготовки осуществления реальной диверсии на станции. "Очевидная неспособность киевского режима опомниться и перестать угрожать АЭС поднимает крайне серьезную озабоченность в том, что его (Киева - прим. ТАСС) провокационные обвинения против Российской Федерации являются не чем иным, как дымовой завесой, чтобы скрыть приготовления для осуществления реальной аварии на ЗАЭС", - указывается в письме.

Любой инцидент на Запорожской АЭС приведет к ужасным последствиям, возможно, для всего мира, говорится в письме. "Как мы неоднократно предупреждали, любой инцидент на крупнейшей в Европе атомной электростанции неизбежно повлечет ужасные последствия не только для Украины, но и для соседних стран, включая Республику Беларусь и саму Российскую Федерацию, а также для всего континента и, вероятно, мира", - говорится в письме российского постпреда, имеющемся в распоряжении ТАСС.