Посол РФ передал главе Южной Осетии благодарность Путина за поддержку во время мятежа

Алан Гаглоев ранее заявлял о полной поддержке действий президента России, а также призвал соотечественников, находящихся в составе ЧВК, не поддаваться на провокации

ЦХИНВАЛ, 29 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов передал от президента РФ Владимира Путина благодарность его югоосетинскому коллеге Алану Гаглоеву за поддержку, которую он выразил во время попытки военного мятежа в России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы закавказской республики.

"Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов выразил благодарность президенту Республики Южная Осетия Алану Гаглоеву от имени президента Российской Федерации Владимира Путина за поддержку, которую глава Югоосетинского государства выразил во время событий 24 июня, когда в России была совершена попытка военного мятежа", - говорится в сообщении.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о полной поддержке действий президента РФ по пресечению вооруженного мятежа со стороны руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и призвал соотечественников, находящихся в составе ЧВК, не поддаваться на провокации и не оказывать поддержку противозаконным действиям своего руководства.