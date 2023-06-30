Комиссия по расследованию преступлений Киева против детей проведет первое заседание

Его проведут зампред Совфеда Галина Карелова и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Комиссия по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей проведет первое заседание в Госдуме в пятницу. Его проведут сопредседатели комиссии - заместитель председателя Совфеда Галина Карелова и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня также принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы.

Задача расследования - сформировать доказательную базу, а также предложить меры, направленные на устранение причин и последствий событий, послуживших основанием для проведения парламентского расследования. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, собранные в ходе парламентского расследования доказательства будет необходимо предать гласности и направить в национальные парламенты других стран.

Как отметила в своем докладе глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, основанием для парламентского расследования являются "многочисленные факты чудовищного нарушения гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан". По ее словам, за 9 лет боевых действий были ранены около 10 тыс. мирных граждан Донбасса, из которых около полутысячи - это дети. Свыше 126 тыс. человек признаны пострадавшими от артобстрелов, в том числе 24 тыс. несовершеннолетних.

Как отметила Кузнецова, помимо установки погибших и пострадавших детей, комиссия проанализирует работу международных организаций и их реакцию на преступления против детей. Кроме того, будут разработаны различные форматы реабилитации семей с детьми, которые пострадали от агрессии ВСУ, в том числе речь идет о психологическом сопровождении.

Парламентское расследование - одна из форм парламентского контроля, которая применяется для расследований преступлений особой общественной значимости. В России парламентское расследование проводится в соответствии с федеральным законом "О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации". Комиссия, согласно закону, создается на срок до одного года, результаты расследования направят руководству страны.