Лавров проведет брифинг по ситуации вокруг Украины

Кроме того, глава МИД РФ ответит на вопросы журналистов по актуальной повестке международных отношений

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу ответит на вопросы журналистов по актуальной повестке международных отношений, включая текущую ситуацию вокруг Украины. В этот раз брифинг министра пройдет в онлайн-формате.

Ожидается, что в центре внимания будет украинский кризис. 24 июня в Копенгагене состоялась международная встреча по Украине без участия России, на которой Киев и члены Группы семи, по словам главы МИД РФ, "пытались обрабатывать" страны глобального Юга в поддержку "формулы Зеленского". Москва неоднократно подчеркивала, что украинский президент выдвинул "несуразную инициативу", которая не имеет никакого отношения к миру и является набором ультимативных требований к РФ.

"Я слышал, что такие нечистоплотные приемы там имели место быть, когда в ответ на трезвые возражения по поводу реалистичности плана [Владимира] Зеленского, который означает капитуляцию, говорят: "А вы его не поддерживайте, весь план, там же есть еще пункты, которые не касаются войны", - рассказал Лавров в недавнем интервью программе "Большая игра" на Первом канале. Характерно, что по сообщениям СМИ на переговорах в Дании стороны не смогли достичь согласия о путях урегулирования украинского конфликта.

Вместе с тем министр вновь отмечал, что российская сторона всегда готова рассмотреть любые предложения по Украине, которые носят серьезный характер. Не исключено, что в пятницу журналисты поинтересуются у Лаврова, какое руководство к разрешению кризиса можно будет считать приемлемым и жизнеспособным.

Анонсируя мероприятие, официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова указала на обширный круг вопросов, который планирует затронуть глава министерства на брифинге. "Тематика широкая: это и ситуация вокруг Украины, гуманитарное измерение этого вопроса, и, естественно, актуальная международная повестка", - сказала она.

События июля

Предстоящий месяц будет насыщен знаковыми событиями. В Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит НАТО. Украина рассчитывает, что это мероприятие прояснит перспективы ее вступления в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что звучащие из Киева заявления о присоединении к Североатлантическому блоку говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров.

17 июля истечет срок действия зерновой сделки. Лавров предупреждал, что она не будет продлена, если не заработает российский пакет стамбульских договоренностей, который, в частности, включает отмену санкционных ограничений против российского аграрного экспорта. Прогресса по этим вопросам до сих пор нет, что признают и представители ООН, по словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина. Консультации на эту тему продолжаются.

Как заявил министр, полным ходом идет подготовка к саммиту Россия - Африка, повестка которого "дополняется новыми интересными пунктами". Москва придает особое значение этому мероприятию, которое запланировано на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что Запад противодействует проведению этого форума, большинство африканских стран подтвердили свое участие.