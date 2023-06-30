РБК: Мизулина может покинуть Совет Федерации

По информации издания, политика не планируют включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сенатор от Омской области Елена Мизулина уйдет из Совета Федерации после единого дня голосования 10 сентября. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса, и подтвердил собеседник в Совете Федерации.

Источник РБК рассказал, что Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко.

Близкий к администрации президента собеседник, сказал РБК, что были желающие оставить Мизулину в Совфеде, не уточнив, кто именно, но вероятность ее ухода действительно высока.

В РБК уточнили, что согласно закону "О порядке формирования Совета Федерации", каждый кандидат в губернаторы должен представлять в избирательную комиссию региона три кандидатуры на пост сенатора. Издание отметило, что после выборов избранный губернатор направляет одну из кандидатур в Совфед.

Мизулина известна как сторонник ограничения прав женщин на аборт, запрета суррогатного материнства и использования беби-боксов, ужесточения ответственности за преступления сексуального характера против несовершеннолетних, об ограничении продажи алкогольных энергетиков, запрета на браки и усыновление детей лицам одного пола и тем, кто ранее сменил пол. Выступает за усиление роли церкви в государстве и семье. В частности, в 2013 году совместно с межфракционной группой Госдумы по защите христианских ценностей предлагала включить в Конституцию РФ статью об особой роли православия как "основы национальной и культурной самобытности России".