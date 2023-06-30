Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила огромный вклад председателя Народного совета Туркмении в углубление межгосударственного диалога

АШХАБАД, 30 июня. /ТАСС/. Председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе него спикер передала туркменскому коллеге поздравления с днем рождения от президента РФ Владимира Путина, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, Матвиенко отметила огромный вклад Бердымухамедова в углубление межгосударственного диалога, базирующегося на принципах добрососедства, дружбы и эффективного партнерства. Собеседники также подчеркнули необходимость укрепления межпарламентского сотрудничества, выступающего важным фактором сближения и взаимопонимания между двумя государствами и народами.

Бердымухамедов, поблагодарив за поздравления, отметил, что в Туркмении высоко ценят вклад Матвиенко в развитие двусторонних отношений. Он пожелал спикеру крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной деятельности.

Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 66 лет.