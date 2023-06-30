В Омской области подали документы на пост губернатора восемь кандидатов

Четверо из них выдвинуты политическими партиями

ОМСК, 30 июня. /ТАСС/. Восемь кандидатов на пост губернатора Омской области подали в региональный избирком документы на участие в выборах главы региона. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе избиркома региона.

"Всего восемь кандидатов: четыре от партий, четыре самовыдвиженца. Дальнейший этап - регистрация. Сейчас все выдвинутые кандидаты должны пройти муниципальный фильтр, собрать от 210 до 220 подписей депутатов различного уровня. Самовыдвиженцы дополнительно еще собирают подписи простых избирателей, около 7 тыс. В период с 16 июля по 26 июля они представляют в избирательную комиссию документы для регистрации и подписи", - сказали в пресс-службе.

От партии "Единая Россия" выдвинут Виталий Хоценко, Владимир Казанин - от "Коммунистов России", Максим Макаленко - от ЛДПР, от КПРФ - Андрей Алехин.

В числе самовыдвиженцев - ведущий инженер по информационным технологиям ФГБУ "Управление "Омскмелиоводхоз" Дмитрий Гудз и заместитель гендиректора ООО "Охранное предприятие "Аллюр" Юрий Александров.

Также сами выдвинули свои кандидатуры электромонтер Омского областного музея изобразительных искусств им. Врубеля Сергей Скрипаль и временно неработающий Вадим Черкин.

Выборы на пост губернатора Омской области пройдут 10 сентября. 10 июня начался период выдвижения кандидатов на эту должность. 29 марта президент России Владимир Путин освободил от должности главы Омской области Александра Буркова, который возглавлял регион с сентября 2018 года. Временно исполняющим обязанности губернатора области был назначен Виталий Хоценко. С 8 июня 2022 года Хоценко был председателем правительства Донецкой Народной Республики.