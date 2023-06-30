Матвиенко призвала законодателей внести вклад в снижение напряженности между государствами

Как отметила председатель Совфеда, парламентская дипломатия зарекомендовала себя как эффективный инструмент обмена опытом и лучшими законодательными практиками

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Современные парламентарии могут и должны внести весомый вклад в снижение напряженности между государствами и развитие международного права в условиях формирования многополярного мира. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительном обращении по случаю Международного дня парламентаризма.

"Современным парламентариям принадлежит ключевая роль в решении таких важных задач, как преодоление экономического неравенства и последствий колониализма, сбережение для будущих поколений природы и окружающей среды, защита прав женщин, детей и молодежи. В условиях формирования нового справедливого мироустройства законодатели совместными усилиями могут и должны внести весомый вклад в укрепление доверия между народами, снижение напряженности в отношениях между государствами, совершенствование и развитие международного права", - говорится в обращении спикера Совфеда.

По ее словам, парламентская дипломатия зарекомендовала себя как эффективный инструмент обмена опытом и лучшими законодательными практиками, содействия конструктивному диалогу и налаживанию гуманитарных связей между странами и народами. "Уверена, что дальнейшая активизация плодотворного межпарламентского сотрудничество будет способствовать поиску ответов на глобальные вызовы, стоящие перед человечеством, сближению позиций представителей различных цивилизаций и культур", - отметила Матвиенко.

Она напомнила, что Международный день парламентаризма был установлен Генассамблей ООН по предложению Межпарламентской ассамблеи СНГ, получившему поддержку Межпарламентского союза. "Международный день парламентаризма призван напомнить о насчитывающей более столетия истории сотрудничества между законодателями разных стран. Именно 30 июня 1889 года был основан Межпарламентский союз - первое международное объединение представителей законодательных органов власти", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.