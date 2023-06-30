Участник СВО Сапожников выдвинут в депутаты заксобрания Забайкалья от "Единой России"

В первую пятерку также вошли сенатор Баир Жамсуев, депутат Госдумы Андрей Гурулев заместитель председателя правительства региона Инна Щеглова

ТАСС, 30 июня. Участник специальной военной операции Александр Сапожников выдвинут в депутаты законодательного собрания Забайкалья от партии "Единая Россия". Об этом сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале.

"Конференция Забайкальского регионального отделения партии "Единая Россия" утвердила список кандидатов в депутаты заксобрания Забайкалья четвертого созыва, он формировался по результатам праймериз", - говорится в сообщении.

Опубликована первая пятерка общего списка партии. Четвертым в ней значится Сапожников. Возглавляет список действующий сенатор Баир Жамсуев, под вторым номером идет депутат Госдумы Андрей Гурулев, далее - заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова. Замыкает пятерку еще один депутат Госдумы Александр Скачков.

Сапожников в ноябре 2022 года покинул пост сити-менеджера Читы и в качестве военнослужащего отправился в зону специальной военной операции. Через полгода он вернулся в Забайкалье, прошел лечение в госпитале.

8 июня на внеочередной сессии парламентарии Забайкальского края назначили выборы в законодательное собрание четвертого созыва в 2023 году. Позже на заседании избирательной комиссии региона было принято решение о проведении трехдневного голосования - 8, 9 и 10 сентября.

Депутаты в законодательное собрание Забайкалья избираются на пять лет, 25 депутатов - по партийным спискам, 25 - по одномандатным избирательным округам. Прошлые выборы в заксобрание региона прошли 9 сентября 2018 года, явка тогда составила около 22%.