30 июня, 07:45,
обновлено 30 июня, 08:19

Захарова заявила, что Финляндия стала ретранслятором политики хозяев НАТО

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, Финляндия утратила самостоятельность в принятии решений

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Финляндия, вступив в НАТО, превратилась в ретранслятор политики североатлантических хозяев, утратив самостоятельность в принятии решений. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Дипломат обратила внимание на содержащийся в программе правительства Финляндии "пассаж о том, что помощь этой страны развивающимся государствам отныне будет обусловлена поддержкой ими диктуемого Западом мировому сообществу пресловутого "порядка, основанного на правилах", а также на намерения финских властей "отказать в финансовой помощи африканским государствам, поддерживающим Россию".

"Это - лишнее подтверждение того, что Финляндия на фоне вступления в НАТО превратилась в бездумный ретранслятор политики своих новых североатлантических хозяев, полностью утратив самостоятельность", - сказала она.

Захарова также указала на то, что решение финских властей свидетельствует о "беззастенчивом использовании Западом программ содействия развивающимся странам в качестве рычага политического давления на государства, стремящиеся проводить самостоятельную политику".

"Все это иллюстрирует также циничность западных политиков, чьи лицемерные заявления по поводу заботы о людях в развивающихся странах на поверку оказываются стремлением накинуть колониалистскую удавку, лишить их права проводить независимую суверенную политику. Уверены, что наши партнеры не будут поддаваться на такой шантаж", - заключила официальный представитель МИД России. 

Теги:
ФинляндияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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