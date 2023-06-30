Сардана Авксентьева возглавила список "Новых людей" на выборах в парламент Якутии

Средний возраст кандидатов составляет 41 год, самому молодому кандидату исполнилось 23 года

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева возглавила список кандидатов в депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии от партии "Новые люди". Об этом следует из предоставленного списка после проведенной конференции.

Как сообщили в региональном отделении, средний возраст кандидатов составляет 41 год, самому молодому кандидату исполнилось 23 года. Всего выдвинуто 64 кандидата - 44 мужчины и 20 женщин.

В Якутии в этом году пройдут выборы главы республики, народных депутатов Государственного собрания Якутии и депутатов Якутской городской думы. Также пройдут выборы глав девяти районов республики и депутатов представительных органов муниципальных образований. Выборы главы Якутии и депутатов парламента пройдут в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.

В Государственном собрании Якутии заседают 70 депутатов - половина избирается по партийным спискам, другая - по одномандатным округам. Сейчас в парламенте представлены четыре партии - "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ. Депутатов выбирают сроком на пять лет.