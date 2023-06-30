30 июня, 08:15,
обновлено 30 июня, 08:52

Лавров: РФ известно о нарушении ООН требования не получать указаний от любых правительств

Как отметил глава МИД России, секретариат ООН в соответствии со статьей 100 устава организации "обязан действовать беспристрастно"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. России известно о многочисленных примерах нарушения Секретариатом ООН статьи устава организации, запрещающей получать указания от какого-либо правительства, заявил на онлайн-брифинге глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Секретариат ООН в соответствии со статьей 100 устава [организации] обязан действовать беспристрастно и не имеет права получать указаний от какого-либо правительства. Мы знаем многочисленные примеры прямого нарушения этого требования", - указал Лавров.

По словам министра, обеспечение строгого выполнения Устава ООН приобретает особую актуальность в связи с тем, что Вашингтон вместе с союзниками "все более откровенно и бесцеремонно стремится использовать секретариаты международных организаций". "[Вашингтон] протаскивает в обход установленных процедур решения о создании таких келейных, подчиненных по большому счету западным интересам механизмов, которые не имеют консенсусных мандатов", - отметил глава МИД РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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