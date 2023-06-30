Лавров: Россия будет добиваться расширения СБ ООН за счет Азии, Африки и Латинской Америки

Глава МИД РФ подчеркнул, что попытки добавить к этому списку дополнительные западные кандидатуры "контрпродуктивны и абсолютно бесперспективны"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия будет добиваться скорейшего расширения состава Совета Безопасности (СБ) ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Не менее важная задача привести состояние главных органов ООН в соответствие с современными реалиями, имею в виду прежде всего реформу Совета Безопасности, где Запад перепредставлен абсолютно непропорционально, из 15 членов так называемый золотой миллиард занимает 6 мест, это нечестно, несправедливо. Поэтому мы будем добиваться как можно более скорого расширения членского состава Совета Безопасности путем включения в этот состав стран Азии, Африки и Латинской Америки", - сказал министр.

При этом Лавров подчеркнул, что попытки добавить к этому списку дополнительные западные кандидатуры "контрпродуктивны и абсолютно бесперспективны". "Доминирование заканчивается, пора переходить к равноправию. Если уж все за демократию, так давайте не будем забывать, что демократия требуется и в международных отношениях", - добавил глава МИД РФ.