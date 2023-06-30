Лавров: Запад не может подтвердить обвинения России в военных преступлениях на Украине

По словам главы МИД РФ, они носят голословный характер

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Обвинения в адрес России в военных преступлениях на Украине носят голословный характер, подтвердить их фактами Запад не в состоянии. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы хотим, чтобы все было по-честному, чтобы все дискуссии опирались на факты, а факты, на основе которых Россию обвиняют, нам не представлены, - отметил он. - Говоря в целом о теме военных преступлений, обвинений в нарушении международного гуманитарного права, мало очень фактов, которые могли бы нам западные коллеги предъявить. Мы их просим обосновать свои заявления конкретными сведениями, доказательствами, но этого практически не происходит".