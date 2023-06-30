Лавров: у РФ серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей

По словам главы МИД РФ, они понимают, что их избиратели страдают, но продолжают вооружать Украину

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия испытывает серьезные сомнения в адекватности многих западных руководителей, которые понимают, что их избиратели страдают, но продолжают вооружать Украину. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения. Мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент [РФ Владимир Путин], высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения - это ваши проблемы", - сказал глава дипведомства в ответ на просьбу предложить заверения миру, что Россия не скатывается к смуте после попытки мятежа.

"У нас у самих серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей, которые публично и официально говорят, что понимают, что их избиратели страдают, но обязаны это делать [вооружать Украину] ради украинской победы над Россией, - указал Лавров. - Это разве адекватно?"

Лавров усомнился, что такая позиция Запада отражает его национальные интересы.