30 июня, 08:21,
обновлено 30 июня, 09:08

Лавров: у РФ серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей

По словам главы МИД РФ, они понимают, что их избиратели страдают, но продолжают вооружать Украину

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия испытывает серьезные сомнения в адекватности многих западных руководителей, которые понимают, что их избиратели страдают, но продолжают вооружать Украину. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения. Мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент [РФ Владимир Путин], высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения - это ваши проблемы", - сказал глава дипведомства в ответ на просьбу предложить заверения миру, что Россия не скатывается к смуте после попытки мятежа.

"У нас у самих серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей, которые публично и официально говорят, что понимают, что их избиратели страдают, но обязаны это делать [вооружать Украину] ради украинской победы над Россией, - указал Лавров. - Это разве адекватно?"

Лавров усомнился, что такая позиция Запада отражает его национальные интересы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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