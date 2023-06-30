30 июня, 08:22,
обновлено 30 июня, 09:07
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Лавров заявил, что Западу не стоит беспокоиться за национальные интересы России

© ТАСС/ Ruptly

Как отметил глава МИД РФ, Россия из всех передряг выходила более сильной

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Запад не должен беспокоиться за национальные интересы России, она из всех передряг выходила более сильной. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Читайте также
Трансляция
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"За наши национальные интересы спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать", - сказал глава дипведомства, отвечая на вопрос журналиста агентства Reuters. Говоря о попытке мятежа в РФ, Лавров отметил, что "Россия всегда из любых передряг выходила более сильной". "Так будет и в этот раз, - подчеркнул он. - Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался". При этом глава МИД добавил, что саму попытку мятежа в РФ трудно назвать громче, чем "передрягой".

Министр напомнил, как в прошлую субботу некоторые западные официальные лица, комментируя внутриполитическую ситуацию в РФ, говорили, что "треснул фасад российской власти" и что они все правильно делают в отношении Украины. Таким образом, как указал Лавров, представители Запада признали, что это именно они воюют против РФ, а не Украина.

Лавров также напомнил о словах главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, который заявил, что Запад поступает верно, вооружая Украину, и призвал увеличить поставки Киеву оружия. "Это косвенное, но очень ясное, явное признание в том, кто против кого воюет", - указал министр иностранных дел РФ.

"Так что спасибо за заботу, но мы справимся", - резюмировал он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация