Лавров: Москва не скрывает имена детей, вывезенных в РФ из зоны боевых действий

По словам главы МИД РФ, десятки детей уже забрали их родственники

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Москва не скрывает имена детей, которые были вывезены в Россию из зоны боевых действий, десятки детей уже забрали их родственники. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Могу только подтвердить то, что наш президент неоднократно заявлял, - все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает. И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имеют полное право этих детей забрать, что уже делается и делалось не раз. Несколько десятков детей вернулись к своим родственникам, когда они объявились", - сказал он.