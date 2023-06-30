30 июня, 08:43,
обновлено 30 июня, 09:00
Военная операция на Украине

Лавров заявил, что Россия будет добиваться правды в вопросе прав детей на Украине

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия будет добиваться правды в вопросе положения прав детей на Украине на основе своего расследования. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я не вижу здесь каких-либо иных путей, кроме как добиваться истины, добиваться правды, и мы это будем делать на основе своего объективного расследования, которое не будет подвержено влиянию каких-либо заинтересованных сторон, особенно из числа тех, кто спонсирует киевский режим", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором Россия названа стороной, виновной в нарушении прав ребенка на территории Украины. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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