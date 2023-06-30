Лавров заявил, что тема биолабораторий США на Украине не закрыта

Как отметил глава МИД РФ, расследование по этому вопросу вызвало резонанс и привлекло внимание общественности

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тема работы лабораторий США на Украине не закрыта, Россия продолжает предоставлять данные о разработке в них биологического оружия. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что расследование по этому вопросу вызвало резонанс и привлекло внимание общественности.

"Эта тема не закрыта. Наше министерство обороны продолжает предоставлять мировой общественности материалы, которые вызывают очень серьезные вопросы и которые позволяют уже, в общем-то, делать выводы о том, что Пентагон в лабораториях на Украине занимался разработкой того, что <...> является биологическим оружием в соответствии с конвенцией о биологическом и токсинном оружии", - сказал глава дипведомства.