Путин встретится с главой Роскосмоса

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у главы государства 30 июня также запланирован международный телефонный разговор

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым и проведет международный телефонный разговор. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня среди различных встреч и совещаний внутреннего характера у Путина в Кремле будет на приеме Юрий Борисов, руководитель Роскосмоса, и в начале второй половины дня мы ожидаем телефонный разговор международный", - сообщил представитель Кремля.

Песков пообещал, что пресса будет соответствующим образом проинформирована об итогах этого разговора. "Встреча с Борисовым тоже будет в открытом режиме, вы ее увидите", - сказал он, добавив, что каких-либо иных публичных мероприятий не запланировано.