Лавров заявил, что подготовка к саммиту с Африкой завершается

Более половины стран примут участие в мероприятии, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Подготовка к саммиту Россия - Африка находится на финишной прямой, больше половины стран континента подтвердили участие на высшем уровне. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Подготовка уже находится на завершающей стадии. Мы выходим на финишную прямую. Практически все страны подтвердили свое участие, на высшем уровне, не один, не два десятка, но больше половины африканских стран подтвердили участие", - сказал министр.

При этом страны Запада, как отметил Лавров, "беззастенчиво прессингуют африканские государства, каждый день требуют, чтобы они либо отменили свою поездку на саммит, либо понизили уровень участия". "Это манеры наших западных коллег", - добавил он.

Лавров добавил, что в рамках саммита пройдут экономический и медиафорум. "На полях саммита лидеров пройдет экономический форум и медиафорум. Это будет очень насыщенное мероприятие на нескольких площадках. Я уверен, что будет интересно", - отметил он.

По словам Лаврова, "большинство стран [Африки] будут представлены на высшем уровне". "Готовится большая декларация, готовится документ, который будет излагать планы взаимодействия между Россией и африканскими государствами на среднесрочную перспективу в несколько лет", - сказал министр.

Он добавил, что Запад должен относиться к африканским странам "как к взрослым", но представители государств континента рассказывают о наглом давлении на них. "Оставьте в покое остальных, так сказать, глобальное большинство - страны Азии, Африки, Латинской Америки. Относитесь к ним как к взрослым, уважайте их право выслушать оценки России и оценки Запада, а потом самим определяться, какая будет их позиция", - сказал Лавров, обращаясь к представителям Запада. "Я знаю, я много был в Африке за последние пару лет, мне рассказывают мои коллеги, какое давление им приходится выдерживать - абсолютно наглое, беспардонное и бесцеремонное", - указал глава МИД РФ.

Как отметил Лавров, Россия никогда ничего не требует, а просто объясняет свою позицию, Запад же давит на страны Африки с тем, чтобы они не участвовали в саммите в июле.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".