В Кремле не стали давать оценок законопроекту о запрете смены пола

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что комментировать это пока преждевременно

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценок законопроекту, который запрещает операции по смене пола.

"Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний, случаев, при которых [операция] необходима по медицинским показаниям. Все остальное - пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, сейчас происходят экспертные обсуждения в парламенте", - указал он, заметив, что комментировать это пока преждевременно.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о позиции Кремля по этой теме, прозвучавший на брифинге.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нижняя палата парламента может до конца весенней сессии рассмотреть во всех трех чтениях законопроект о запрете операций по смене пола.

Речь идет об инициативе, внесенной в Госдуму в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе с Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".

Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.