Запрет на смену пола, русофобия Польши и поездка в Дагестан. Темы брифинга Пескова

Законопроект о запрете смены пола, задержание в Польше по обвинению в шпионаже российского хоккеиста, а также отношение президента РФ Владимира Путина к Дагестану стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Путин работает в Кремле. На приеме у президента будет руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.
- Во второй половине дня ожидается международный телефонный разговор.
О задержании в Польше российского хоккеиста
- "Уверен, посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то подробности мы получим".
- "Хотя посольству работать сейчас там, в Варшаве, очень и очень тяжело в связи с оголтелой русофобской позицией польских властей".
О законопроекте о запрете смены пола
- "Там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний".
- "Я не готов говорить пока о какой-то позиции, там сейчас экспертное обсуждение происходит в парламенте".
О поездке в Дагестан
- "Президент испытывает очень теплые чувства и к Дагестану, и к народам Дагестана". "Путин был с ними в тяжелое время, переживал эти тяжелые времена".