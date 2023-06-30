30 июня, 09:28
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Запрет на смену пола, русофобия Польши и поездка в Дагестан. Темы брифинга Пескова

AP Photo/ Alik Keplicz
Варшава
© AP Photo/ Alik Keplicz

Законопроект о запрете смены пола, задержание в Польше по обвинению в шпионаже российского хоккеиста, а также отношение президента РФ Владимира Путина к Дагестану стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Путин работает в Кремле. На приеме у президента будет руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.
  • Во второй половине дня ожидается международный телефонный разговор.

О задержании в Польше российского хоккеиста

  • "Уверен, посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то подробности мы получим".
  • "Хотя посольству работать сейчас там, в Варшаве, очень и очень тяжело в связи с оголтелой русофобской позицией польских властей".

О законопроекте о запрете смены пола

  • "Там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний".
  • не готов говорить пока о какой-то позиции, там сейчас экспертное обсуждение происходит в парламенте".

О поездке в Дагестан

  • "Президент испытывает очень теплые чувства и к Дагестану, и к народам Дагестана". "Путин был с ними в тяжелое время, переживал эти тяжелые времена".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПольшаПесков, Дмитрий СергеевичБорисов, Юрий ИвановичДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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