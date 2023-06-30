Запрет на смену пола, русофобия Польши и поездка в Дагестан. Темы брифинга Пескова

Законопроект о запрете смены пола, задержание в Польше по обвинению в шпионаже российского хоккеиста, а также отношение президента РФ Владимира Путина к Дагестану стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Кремле. На приеме у президента будет руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.

Во второй половине дня ожидается международный телефонный разговор.

О задержании в Польше российского хоккеиста

"Уверен, посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то подробности мы получим".

"Хотя посольству работать сейчас там, в Варшаве, очень и очень тяжело в связи с оголтелой русофобской позицией польских властей".

О законопроекте о запрете смены пола

"Там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний".

"Я не готов говорить пока о какой-то позиции, там сейчас экспертное обсуждение происходит в парламенте".

О поездке в Дагестан