30 июня, 09:25,
обновлено 30 июня, 09:58
Военная операция на Украине

Лавров назвал одной из причин начала СВО несоблюдение минских соглашений

Как отметил глава МИД РФ, несмотря на эти договоренности, ежедневно "бомбили гражданские объекты"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Одной из причин начала специальной военной операции (СВО) стало несоблюдение минских соглашений, заявил на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Нормальная ли гуманитарная ситуация, когда после подписания минских договоренностей, даже за год до этого, после госпереворота [2014 года на Украине], ежедневно, несмотря на эти минские договоренности и резолюцию Совета Безопасности [ООН], который их одобрил, бомбили гражданские объекты: школы, больницы, детские сады?" - указал он.

В этой связи Лавров отметил: "Что касается гуманитарной ситуации [по этим вопросам на Украине] - это одна из целей нашей специальной военной операции". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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