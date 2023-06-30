Лавров назвал одной из причин начала СВО несоблюдение минских соглашений

Как отметил глава МИД РФ, несмотря на эти договоренности, ежедневно "бомбили гражданские объекты"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Одной из причин начала специальной военной операции (СВО) стало несоблюдение минских соглашений, заявил на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нормальная ли гуманитарная ситуация, когда после подписания минских договоренностей, даже за год до этого, после госпереворота [2014 года на Украине], ежедневно, несмотря на эти минские договоренности и резолюцию Совета Безопасности [ООН], который их одобрил, бомбили гражданские объекты: школы, больницы, детские сады?" - указал он.

В этой связи Лавров отметил: "Что касается гуманитарной ситуации [по этим вопросам на Украине] - это одна из целей нашей специальной военной операции".