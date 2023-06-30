Лавров: у ЮНЕСКО есть полномочия, чтобы разобраться с вывозом святынь с Украины

По словам главы МИД РФ, организация не стала этим заниматься

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ обращалась в ЮНЕСКО с просьбой разобраться в ситуации с вывозом святынь с Украины, но организация не стала этим заниматься, хотя имеет соответствующие полномочия.

"Мы уже обращались в ЮНЕСКО, к генеральному директору ЮНЕСКО. Госпожа [Одре] Азуле, наведя справки, стала нас заверять, что ЮНЕСКО к этому никакого отношения не имеет, но наш вопрос был не совсем в этом. Да, если ЮНЕСКО вдруг как-то было бы в этом деле задействовано, это уже было бы нарушением всех норм уставных документов этой организации. Но ЮНЕСКО, независимо от того, просил ее [организацию] кто-то помогать или нет, имеет полномочия в таких делах разбираться и защищать культурное наследие", - сказал министр на онлайн-брифинге. Он напомнил, что есть специальный список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, в который входит Киево-Печерская лавра "со всем своим достоянием, оформлением, убранством".

"Мы продолжаем добиваться сведений о том, что там на самом деле происходит, насколько эти сообщения имеют под собой основания", - заключил Лавров.

Он добавил, что РФ разбирается с информацией о доставке в Лувр нескольких икон с Украины. "Разбираемся с появившейся буквально вчера новостью о том, что в Лувр доставили несколько икон, с которых началась иконописная живопись. Не объясняя, кто эти иконы создал и где они были. Просто с Украины приехали в Лувр, и якобы сотрудники Лувра в ответ на вопрос журналистов подтвердили это, но на уточняющий вопрос, что за иконы и откуда, они сказали, что это секрет. Равно как секрет и то, сколько они пробудут в Лувре", - пояснил глава МИД РФ.

Он предложил участвующим в брифинге журналистам "попытать музейщиков на эту тему". "Это важно, в том числе это и сохранение исторического наследия, исторической памяти", - резюмировал Лавров.