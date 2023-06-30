Балицкий на приговор суда Украины заявил, что выбрал развитие региона и благополучие людей

Киев заочно признал врио губернатора Запорожской области виновным в участии в организации "незаконных референдумов" группой лиц, а также в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или госграницы Украины по предварительному сговору

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя приговор украинского суда, заявил, что выбрал путь развития родного региона и благополучие жителей области в составе России.

29 июня суд на Украине заочно признал Балицкого виновным по двум статьям уголовного кодекса - об участии в организации "незаконных референдумов" группой лиц, а также об умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или госграницы Украины по предварительному сговору.

"Это два пути - наш и их. Мы выбрали путь развития родного региона и благополучие запорожцев в составе одной большой великой Родины. А они пусть судят, пока у них еще есть такая возможность", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что испытывает гордость за то, что принимал участие в организации референдума по вопросу о вхождении региона в состав России. "Горжусь, что принимал участие в историческом волеизъявлении наших людей в возвращении на Родину", - сказал он, добавив, что, если бы у него был второй шанс сделать выбор, он поступил бы точно так же.