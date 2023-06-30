Лавров заявил, что РФ будет реагировать на попытки распространить влияние НАТО на Арктику

Как отметил глава МИД РФ, поведение западных стран по отношению к Арктике не вызывает оптимизма и требует от Москвы ответных мер

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Поведение западных стран по отношению к Арктике, в том числе попытка распространить на этот регион влияние НАТО, не вызывает оптимизма и требует от Москвы ответных мер. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы всегда отмечали и получали согласие других коллег по Арктическому совету, что нет в этом регионе вопросов, которые требовали бы решения через проецирование военной силы. Но аппетиты НАТО растут. Видите, "съели" Финляндию, сейчас еще пытаются Швецию как-то отговорить "сжигать Кораны", чтобы поскорее ее вовлечь в Североатлантический альянс. Эти процессы не вызывают оптимизма. Будем их учитывать своими военно-техническими действиями", - предупредил он, говоря о положении дел в Арктике.

Министр обратил внимание, что Арктический совет был одним из "уникальных механизмов развития равноправного, деполитизированного сотрудничества, решения проблем Заполярья с упором на нужды и интересы коренных малочисленных народов Севера, с упором на развитие экологически чистых производств и маршрутов".

"Многое там делалось и продолжает делаться. Но, к сожалению, деполитизированность этой структуры, которой она всегда отличалась в самые сложные кризисы предыдущих десятилетий, была подорвана, опять же, этой одержимостью западных стран, стремлением Россию изолировать отовсюду", - констатировал глава МИД РФ.

Как напомнил Лавров, в совете "начались разговоры, которых до недавнего времени не было, о том, что надо найти роль и Североатлантическому альянсу для того, чтобы обеспечивать безопасность судоходства".

Он подчеркнул, что безопасность судоходства в северных акваториях Россия обеспечивает сама. "Северный морской путь является нашим национальным маршрутом. Львиная доля его протяженности - это наши территориальные воды, и мы отвечаем за безопасность, - указал министр. - Задачи функционирования Северного морского пути - это наши задачи. Мы активно занимаемся расширением его возможностей и будем обеспечивать безопасность безусловно".

Перспективы на будущее

Отдельно Лавров высказался и о заявлениях Канады, которая одновременно говорит об угрозах со стороны России в Арктике и выражает готовность сотрудничать. "Это вот такая неадекватность действий [стран] Запада, которые понимают, что с Россией все равно придется соседствовать, а мы с Канадой соседи, вынуждены выполнять "заказ большого брата", который требует нас везде и всюду клеймить позором, объявлять угрозой. Я думаю, что когда-то это все вернется на более-менее нормальные рельсы взаимодействия между северными странами", - отметил он.

Глава МИД России добавил, что сейчас сотрудничество продолжается на неправительственном уровне. "Есть контакты между организациями малочисленных народов", - пояснил он.