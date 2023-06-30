Лавров заявил, что ООН не обращалась к России за данными о гражданских потерях на Украине

Глава МИД РФ добавил, что Россия не знает, откуда ООН берет свои данные

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия не знает, откуда ООН берет свои данные о потерях среди гражданского населения на Украине, обращений по этим данным к РФ не поступало. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я не имею информации, откуда ооновцы берут свои сведения. По крайней мере к нам они с такими вопросами не обращались", - сказал министр, отвечая на просьбу подтвердить данные ООН по гражданским потерям на Украине.

23 июня заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине сообщил, что с февраля 2022 года в стране 9 083 человека были убиты, в том числе 530 детей, 15 779 человек ранены, в том числе 1 086 детей. Он отметил, что настоящие цифры, скорее всего, значительно выше.

В Минобороны РФ неоднократно указывали, что Россия наносит удары высокоточным оружием исключительно по военным объектам. При этом в августе прошлого года правозащитная организация Amnesty International со штаб-квартирой в Лондоне опубликовала доклад, в котором говорилось о нарушении Украиной законов ведения войны и размещении боевой техники и вооружений в школах и больницах.