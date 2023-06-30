30 июня, 09:47,
обновлено 30 июня, 10:31
Военная операция на Украине

Лавров: иностранные наемники в Краматорске использовали гражданскую инфраструктуру

Как отметил глава МИД РФ, они нарушили международное гуманитарное право

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, нарушая международное гуманитарное право, использовали для размещения гражданские объекты в Краматорске. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы [Россия] не видели подтверждения ни одного факта сознательного обстрела российской армией гражданских объектов. То, что украинцы, нарушая международное гуманитарное право и совершая военное преступление, использует гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными, - это вина Украины. Если мы будем обнаруживать такие собрания, например, как в Краматорске, мы будем их уничтожать, потому что это люди, объявившие нам войну", - заявил Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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